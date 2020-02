Treviso. Infarto mentre gioca a calcio, dichiarata la morte cerebrale di Adriano: aveva 20 anni (Di giovedì 6 febbraio 2020) L’assenza di attività neurologica ha messo fine alle speranze di familiari e amici del 20enne: domenica scorsa si era sentito male mentre giocava a calcio nell’oratorio del suo paese, Zero Branco. Adriano soffriva di problemi cardiaci ma evitava sforzi prolungati. Purtroppo la notizia che tutti avevano sperato fino alla fine non è arrivata. I medici hanno dichiarato la morte cerebrale per Adriano Nika, il 20enne di Zero Branco che domenica scorsa, 2 febbraio, si è accasciato a terra dopo essere stato colpito da un grave Infarto mentre giocava a calcio nell’oratorio del suo comune, nel Trevigiano. Il giovane resta attaccato ai macchinari del reparto di Terapia intensiva dell’ospedale Ca’ Foncello ma l’assenza di attività neurologica ha messo fine alle speranze di familiari e amici. Il malore fatale mentre giocava con gli amici a calcio Secondo quanto ricostruito, ... limemagazine.eu

