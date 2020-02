Real Madrid-Real Sociedad 3-4, Odegaard e Isak eliminano Zidane dalla Copa del Rey (Di giovedì 6 febbraio 2020) Ancora un risultato sorprendente in Copa del Rey. Il Real Madrid è stato battuto al Santiago Bernabeu 4-2 dalla Real Sociedad e dunque eliminato dalla competizione. Impresa della formazione basca capace di espugnare il campo della compagine di Zidane grazie alle reti dei suoi ragazzini terribili Odegaard e Isak e del giovane Merino. Il primo in particolare si è tolto una bella soddisfazione, essendo di proprietà proprio della società di Florentino Perez. Inutili per le merengues le marcature di Marcelo, Rodrygo e Nacho. fanpage

