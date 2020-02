Quentin Tarantino: David Letterman svela come ha fatto infuriare il regista (Di giovedì 6 febbraio 2020) Ecco perché David Letterman ha rischiato di essere picchiato da Quentin Tarantino dopo un'intervista a una sua ex fidanzata. Il temperamento di Quentin Tarantino non è dei più pacati, ne sa qualcosa il conduttore David Letterman che ha rivelato la storia di come ha fatto infuriare il regista tanto da spingerlo a volerlo picchiare con una mazza. Letterman, ospite di Desus & Mero, ha raccontato di aver fatto arrabbiare a morte Quentin Tarantino nel corso di un'intervista a una sua ex fidanzata, "una star famosa. Durante l'intervista le ho detto scherzosamente 'Dai, non è possibile che tu stia uscendo con Quentin Tarantino.' Lei ha detto 'Invece è vero.' E io ho risposto 'No, per favore, dimmi che non è ... movieplayer

Noovyis : (Quentin Tarantino: David Letterman svela come ha fatto infuriare il regista) Playhitmusic - - Grumjum : RT @GenXStrikesBack: Quentin Tarantino #GenX style ?? - GenXStrikesBack : Quentin Tarantino #GenX style ?? -