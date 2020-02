Napoli-Barcellona sarà trasmessa in chiaro da Canale 5 (Di giovedì 6 febbraio 2020) Ci sarà anche Napoli-Barcellona tera gli ottavi di finale di Champions League trasmessi in chiaro dalle reti Mediaset, come riportato dalla concessionaria “Publitalia ‘80” nel listino prezzi degli spot pubblicitari. Il Biscione manderà in onda su Canale 5 un totale di quattro partite, di cui tre gare con la partecipazione di un’italiana e una con sole squadre estere. martedì 18 febbraio, ore 21: Atletico Madrid-Liverpool; martedì 25 febbraio, ore 21: Napoli-Barcellona; martedì 10 marzo, ore 21: Valencia-Atalanta; martedì 17 marzo, ore 21: Juventus-Lione. La squadra Champions sarà composta da Pierluigi Pardo per il commento delle partite e Giorgia Rossi in studio per gli Speciali Champions League, nel quale andranno in onda gli highlights di tutte le partite L'articolo Napoli-Barcellona sarà trasmessa in chiaro da Canale 5 ilNapolista. ilnapolista

