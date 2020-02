MotoGP, Jorge Lorenzo: “Felice di essere tornato a casa: voglio aiutare la Yamaha a vincere un altro Mondiale” (Di giovedì 6 febbraio 2020) Jorge Lorenzo è reduce dagli Shakedown Test in sella alla Yamaha e da domani sarà protagonista negli attesissimi Test MotoGP che andranno in scena a Sepang. Lo spagnolo vestirà i panni di collaudatore per la scuderia di Iwata e in Malesia cercherà di tirare fuori il massimo dalla moto per fornire dei dati importanti al team giapponese, utili per permettere ai piloti ufficiali di avere un migliore rendimento in pista. Nelle ultime ore si è parlato anche del possibile ritorno di Jorge Lorenzo in un Gran Premio, si è vociferato della possibilità di una wild card per l’appuntamento di Barcellona ma per il momento non c’è ancora nulla di ufficiale. Il cinque volte Campione del Mondo ha parlato nella conferenza stampa che ha preceduto i Test: “Sono felice di essere tornato a casa, questa è l’unica scuderia con cui ho vinto il titolo. Mi sono sempre sentito a mio agio ... oasport

SkySportMotoGP : ?? @YamahaMotoGP, @lorenzo99: 'Sono tornato a casa' #SkyMotori #MotoGP - SkySportMotoGP : ? #UltimOra #MotoGP ?? Jorge #Lorenzo nuovo tester #Yamaha per il 2020 ? ?? Il suo annuncio sui social #SkyMotori… - LauraGallarate : RT @SkySportMotoGP: ?? @YamahaMotoGP, @lorenzo99: 'Sono tornato a casa' #SkyMotori #MotoGP -