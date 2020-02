Metal Max Xeno Reborn rinviato a luglio in Giappone (Di giovedì 6 febbraio 2020) Kadokawa Games ha annunciato un ritardo per la data di uscita Giapponese di Metal Max Xeno Reborn. Il remake è stato rinviato dal 26 marzo al 9 luglio 2020. In un messaggio sul sito ufficiale del gioco, Kadokawa Games si è scusato con i fan e tutte le parti coinvolte nella produzione del gioco. adokawa ha spiegato il ritardo: Metal Max Xeno Reborn è completamente giocabile e nelle sue fasi finali di sviluppo, ma è necessario del tempo extra per migliorare ulteriormente la qualità del gioco e offrire un'esperienza che soddisferà sicuramente tutti.Anche il produttore Juntaro Kouno si è scusato su Twitter, chiedendo ai fan di attendere un po' di più e promettendo che il gioco sarà fantastico.Leggi altro... eurogamer

