Marco Fantini e Beatrice Valli, annuncio: “Avremo un’altra girl in famiglia” (Di giovedì 6 febbraio 2020) Marco Fantini e Beatrice Valli hanno svelato il sesso del loro secondo figlio, sarà una femminuccia Si torna a parlare di Marco Fantini e Beatrice Vali, coppia nata qualche anno fa al Trono Classico di Uomini e Donne, talk show condotto da Maria De Filippi su Canale 5. I due a breve diventeranno genitori per la seconda volta, per la Valli si tratta però del suo terzo figlio. L’amatissima influencer è diventata mamma per la prima volta quando era solo una ragazzina. Il piccolo Alessandro è nato dalla sua precedente relazione con il calciatore Nicolas Bovi. Poche ore fa l’amatissima coppia ha svelato su Instagram il sesso del bambino, sarà un’altra femminuccia. Marco e Beatrice hanno annunciato la novità durante il baby shower, hanno postato foto e video della festa sui loro profili Instagram per condividere la loro felicità con i tantissimi fan che ogn giorno li seguono e li ... nonsolo.tv

IsaeChia : ‘#UominieDonne’, #BeatriceValli e #MarcoFantini annunciano il sesso del loro secondo bebè! - Noovyis : (Beatrice Valli e Marco Fantini svelano il sesso del bebè: l’annuncio tanto atteso) Playhitmusic -… - mounds_shame : Povero Marco Fantini, circondato da donne ???? -