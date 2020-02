“Lombo di tuono”, i suoi gol per il sogno play-off del San Giorgio del Sannio (Di giovedì 6 febbraio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiHarissou Lombo si conferma. Sempre di più. Le sue prestazioni crescono gara dopo gara, come tutto il San Giorgio del Sannio. La compagine di Carmine Zeoli si tiene stretto il suo talento che dimostra, dopo averla già vinta a Tocco Caudio, di non avere molto a che fare con la seconda categoria. Lombo è ‘italiano’. Nato in Togo, certamente, ma ha acquisito modi, gesta ed eleganza delle nostre parti. Per non parlare dell’impeccabile proprietà di linguaggio che lascia ‘sconvolti’. Come sei arrivato in italia e da quanti anni vivi a Benevento? Prima di tutto permettetemi di ringraziarti per l’opportunità che mi dai. Sono arrivato in Italia dal Togo, come migliaia di ragazzi via mare, vivo a Benevento da 3 anni e 7 mesi e mi trovo molto bene qui. Hai già vinto la seconda categoria con il Gianni Loia Tocco Caudio, credi di ... anteprima24

