Locke & Key: prima stagione Netflix in uscita il 7 Febbraio (Di giovedì 6 febbraio 2020) Serie travagliata ma riuscita, Locke & Key è la trasposizione dell’omonimo fumetto di Joe Hill e Gabriel Rodriguez. Vediamo insieme la trama e i commenti in merito a questa nuova chicca proposta dalla piattaforma Netflix. La serie TV sarà caricata sulla piattaforma a partire dal 7 Febbraio, e lascerà davvero di stucco lo spettatore che intende seguire questa trama avvincente. La trama di Locke & Key Un giovane uccide Rendell Locke. Per questo la famiglia della vittima torna a vivere nella casa di famiglia, la Key House. La casa è dislocata a Matheson nei pressi di una scogliera, ed è proprio qui che Bode il figlio più piccolo inizia a sentire alcuni sussurri. La voce gli parla di chiavi che portano all’apertura di vari portali magici. La famiglia non dà retta a quanto racconta Bode, per questo da solo inizia ad addentrarsi nella questione. Si avvicina al pozzo da ... nonsolo.tv

