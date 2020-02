Leone (Di giovedì 6 febbraio 2020) La soprano Helen Traubel e il tenore Mauritz Melchior si esibirono insieme in molte opere wagneriane, spesso al Metropolitan di New York. Amici e colleghi, ma non amanti, i due avevano tra loro un rapporto giocoso. Uno dei loro passatempi preferiti... Leggi internazionale

repubblica : L'ultimo leone di Hollywood. 'La mia vita in queste poesie' - acffiorentina : Buon compleanno, Re Leone ???? Fai i tuoi auguri a @GBatistutaOK ?? #ForzaViola ?? #Fiorentina #Batistuta - Sebasti36526262 : RT @micatwitto: Ogni volta che Gigi D'Alessio canta una canzone, in Africa, una gazzella si sveglia e si da in pasto ad un leone. #Festiva… -