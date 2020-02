Inter Milan, Sensi: «Ibrahimovic è un campione, bisogna stare attenti per tutti e 90’» (Di giovedì 6 febbraio 2020) Il centrocampista dell’Inter, Stefano Sensi, ha parlato ai microfoni di Sportmediaset in vista del derby di Milano Stefano Sensi ha parlato ai microfoni di Sportmediaset a due giorni dal Derby di Milano. Il centrocampista dell’Inter ha lanciato un monito sul pericolo numero uno in casa Milan: Zlatan Ibrahimovic. «Al Milan è arrivato un campione, perché l’ha dimostrato nella sua carriera. Ha alzato l’attenzione, la concentrazione e anche un po’ di pressione a tutti i compagni. Sono in un periodo positivo e sicuramente dobbiamo stare attenti e concentrati tutta la partita perché sarà dura» Leggi su Calcionews24.com calcionews24

