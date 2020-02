Il roguelike Below è in arrivo anche su PS4 (Di giovedì 6 febbraio 2020) Il team di Capybara ha recentemente annunciato che il suo roguelike Below si sta preparando a sbarcare su PS4, il titolo ha infatti passato un anno come esclusiva Microsoft.La versione PS4 vanterà una modalità esplorazione, che rimuoverà le meccaniche punitive relative al survival, purtroppo al momento non abbiamo una data di uscita precisa, tuttavia sappiamo che il gioco dovrebbe arrivare questa primavera."Metti alla prova il tuo coraggio sfidando i labirinti sotterranei procedurali dell'Isola. Esplora un vasto sottosuolo interconnesso che pullula di bestie astute, trappole mortali e in cui si è braccati da una presenza impalpabile. Sopravvivi ai pericoli degli Abissi e dissotterra qualsiasi cosa si celi oltre... o muori nel tentativo. Esplora il vasto mondo sotterraneo dell'Isola: un abisso pericoloso e imperscrutabile. Scegli la strada da percorrere attraverso dei labirinti generati ... eurogamer

