Gli animalisti che festeggiano per la morte dei cacciatori (Di giovedì 6 febbraio 2020) Un manifestino che celebra la morte dei cacciatori firmato da Cento per Cento animalisti è comparso a Venezia. C’è il nome: “Stagione venatoria 2019 – Assassini crepati 41”. Quindi l’annuncio: sabato alle 14, davanti alla Fiera di Vicenza, ci sarà una “cerimonia di godimento con prosecco per tutti”. Il Gazzettino racconta che l’europarlamentare Sergio Berlato, paladino dei cacciatori, ha chiesto al prefetto e al questore di Vicenza di revocare l’autorizzazione alla manifestazione animalista: «È inaccettabile che gli animalisti possano permettersi di offendere e deridere i cacciatori deceduti, bersagliando con i loro insulti anche i loro famigliari». I manifesti – delle finte epigrafi con tanto di croce -in questi giorni sono comparsi qua e là nella città di Palladio, in particolare nell’area di via dell’Oreficeria dove si svolgerà l’esposizione. E gli animalisti annunciano ... nextquotidiano

