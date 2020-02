Gas Radon, Picarone fa chiarezza con gli Ordini professionali e le associazioni (VIDEO) (Di giovedì 6 febbraio 2020) Tempo di lettura: 1 minuto Salerno – Un maggiore coinvolgimento nelle scelte delle associazioni e degli Ordini professionali ed una mappa delle zone più a rischio. Sono le due indicazioni principali recepite dal consigliere regionale Franco Picarone che è intervenuto oggi, al Grand Hotel Salerno, al convegno sul Gas Radon. “Conoscere gli effetti e attuare le contromisure” il tema del confronto promosso da Cna e Ance Aies per fare chiarezza dopo il caos generato dalla legge che obbliga i proprietari dei locali pubblici ai piani terra ad effettuare la misurazione dei livelli di concentrazione del gas nocivo ed indicato come causa scatenante dei tumori ai polmoni”. Tradotto per le imprese: un costo aggiuntivo con il rischio di una certificazione di inagibilità dei locali fino alla possibile chiusura. La Regione Campania ha sospeso l’obbligo. “Si è creata ... anteprima24

salernonotizie : Gas Radon: Cna, Ance Aies e ordini professionali insieme per fare chiarezza -