Francesco Mandelli a Sanremo 2020, l’attore e cantante duetta con Paolo Jannacci (Di giovedì 6 febbraio 2020) Francesco Mandelli, diventato noto come attore nella sitcom "I soliti idioti" in coppia con Fabrizio Biggio, ha coltivato una carriera da musicista. Nel 2000 fonda gli Orange, insieme al batterista Enrico Buttafuoco. Il loro primo album, Certosa, esce nel 2009 e due anni dopo tocca a "Rock Your Mocassins", dal quale viene estratto il singolo "I Don't Like You Anymore". Nel 2015 va a Sanremo con il brano "Vita d'inferno", che lo porta fino alla quarta serata. Quest'anno è stato scelto da Paolo Jannacci per duettare in "Se me lo dicevi prima". fanpage

sciolti_cani : Rita Pavone, Ricchi e Poveri, Al Bano e Romina, Ornella Vanoni, Francesco Mandelli, Amedeo Minghi: in pratica è il… - giuseppeattard1 : #festivalsanremo2020 scaletta stasera/6 PIERO PELU’ – “Cuore matto” PAOLO JANNACCI con FRANCESCO MANDELLI – “Se m… - _Lodetti_ : @notrealsebaros Francesco Gabbani: L’Italiano Levante: Si Può Dare Di Più con Francesca Michielin e Maria Antoniet… -