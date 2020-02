Fiorentina, Agudelo: «La decisione è stata facile, difendo con garra» (Di giovedì 6 febbraio 2020) Fiorentina, Kevin Agudelo si presenta: ecco le prime parole da giocatore viola del centrocampista colombiano Kevin Agudelo è stato uno degli acquisti della Fiorentina nel mercato di gennaio: ecco le sue prime parole da giocatore viola. Agudelo – «La decisione non è stata difficile. Sapevo che la Fiorentina era un grande club e con voglia di crescere e fare grandi cose. Ne ho parlato con la mia famiglia ma tutti hanno accettato la mia scelta e mi hanno appoggiato. Inizialmente non conoscevo Firenze, me ne avevano parlato e una volta che sono arrivato mi è piaciuta subito tantissimo. Sono una mezzala e penso di avere qualità offensive e difensive. Quando c’è bisogno di difendere io lo faccio con garra e do il massimo». Leggi su Calcionews24.com calcionews24

