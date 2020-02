Dalla Street Art ai murales: a Napoli il primo Centro sulla Creatività Urbana (Di giovedì 6 febbraio 2020) Tempo di lettura: 3 minutiDalla Street art al muralismo, dall’urban design al graffitismo. Studi, ricerche e progetti sull’intero universo della Creatività Urbana trovano ‘casa’ a Napoli, all’Università Suor Orsola Benincasa, sede del più grande polo della comunicazione del Mezzogiorno, dove è appena nata la nuova sede di “Inopinatum”, l’unico Centro di Ricerca accademico in Italia specificamente dedicato alla Creatività Urbana (già online su www.unisob.na.it/CentrostudicreativitaUrbana). Nato nel 2006 su iniziativa di INWARD, l’Osservatorio nazionale sulla Creatività Urbana, Inopinatum (che sta per “imprevista impertinenza”, forse una delle più caratteristiche principali della Street art, che è uno dei fenomeni della più ampia Creatività Urbana) era stato tenuto a battesimo come gruppo di lavoro scientifico a Bologna, nell’ambito del COM.PA, il ... anteprima24

