Continua lo scontro tra Renzi e il M5s sulla prescrizione (Di giovedì 6 febbraio 2020) Nonostante il Guardasigilli Alfonso Bonafede si chiami fuori dalle trattative ("non ne sono a conoscenza"), va avanti la mediazione nella maggioranza per cercare un'intesa sulla prescrizione. Ma, al momento, un accordo appare ancora lontano. Pd e Leu, che tentanto di gettare acqua sul fuoco stigmatizzando le "prove muscolari", ritengono che un punto di caduta possa essere il cosiddetto 'lodo Conte bis', ovvero la sospensione della prescrizione solo in caso di sentenza di condanna confermata in appello. Una soluzione che, però, non viene ritenuta sufficiente per i Renziani, impegnati per l'intera giornata in un duro scontro con i 5 stelle. E anche tra i dem c'è chi la ritiene una proposta "debole". Per Iv l'unica strada percorribile e "accettabile" è un rinvio, ovvero la sospensione della riforma almeno per un anno, in attesa che si vari la più complessiva riforma del processo penale. ... agi

