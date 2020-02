Catania, tenta di strangolare il figlio 17enne: “Non gli preparava una sigaretta” (Di giovedì 6 febbraio 2020) Secondo quanto ricostruito, un uomo di 43 anni di Riposto (Catania) ha tentato di strangolare il figlio 17enne che aveva svegliato in piena notte per farsi preparare una sigaretta. Il ragazzo si è salvato grazie all'intervento della zia che ha strattonato il fratello per aiutare il nipote aggredito. fanpage

zazoomnews : Catania padre ubriaco tenta di strangolare il figlio 17enne - #Catania #padre #ubriaco #tenta - FerroAlessandro : Tenta di strangolare il figlio 17enne perchè non gli accende una #sigaretta. Il fatto è accaduto a Riposto, provinc… - Lasiciliaweb : Catania: tenta di strangolare il figlio che non gli prepara la sigaretta CLICCA PER LEGGERE -