Caso Cucchi, le motivazioni della corte d’assise: “Stefano prima dell’arresto stava bene” (Di giovedì 6 febbraio 2020) Stefano Cucchi, prima del suo arresto, stava bene. La sua morte è quindi riconducibile a un'azione "violenta e ingiustificabile": è quanto si legge in alcuni passaggi delle motivazioni della sentenza con cui la corte d'assise di Roma ha condannato due carabinieri per omicidio preterintenzionale per il pestaggio mortale ai danni di Stefano Cucchi. fanpage

