Bollate, incendio tra orti e deposito, due intossicati (Di giovedì 6 febbraio 2020) incendio questa mattina a Ospiate di Bollate in un’area privata adibita ad orti e deposito attrezzi, adiacente ad un box. L’allarme è scattato poco dopo le 10,30 tra via Madonnina e via Cattaneo, da dove si è alzata anche una nube nera in cielo. Sul posto si sono precipitati i mezzi dei Vigili del fuoco di Rho, carabinieri, Polizia locale e una ambulanza della Sos Novate Milanese. Dalle prime informazioni ci sarebbero due persone intossicate, tra cui un uomo di 77 anni. su Il Notiziario. ilnotiziario

