Barbara d'Urso affronta il Coronavirus (Di giovedì 6 febbraio 2020) Barbara d’Urso diventa un riferimento per la televisione Italiana e affronta il Coronavirus mangiando cibo cinese, come lei anche Mario Giordano La prima a dare l’esempio è stata proprio lei, Barbara d’Urso che, nel suo pomeriggio cinque, aveva sfidato il Coronavirus apertamente mangiando cibo cinese, una prova di coraggio capace di sorprendere tutti. Oltre ad essere un gesto ricco di significato per il popolo cinese è tutta la loro comunità inArticolo completo: Barbara d'Urso affronta il Coronavirus dal blog SoloDonna solodonna

trash_italiano : Quando Barbara d'Urso condurrà il Festival di Sanremo, nel prima-festival ci sarà la macchina della verità dall'Alabama. #Sanremo2020 - its__lilo_bitch : RT @salvatrash1: Barbara D'Urso nominata in Rai, Fiorello vestito da Maria De Filippi che chiama in diretta e apre la seconda puntata del F… - LaDeny_ : RT @DextertheB: La giacca di Fiorello palesemente ispirata al tubino di Barbara d'Urso indossato qualche puntata fa di Domenica Live #Sanre… -