Attacchi in rete contro il vicesindaco di Morcone, la condanna di Di Maria (Di giovedì 6 febbraio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoBenevento – Il Presidente della Provincia di Benevento, Antonio Di Maria, ha espresso la ferma condanna per gli Attacchi anonimi in rete ai danni di esponenti dell’Amministrazione Comunale di Morcone, presieduta da Luigi Ciarlo, colpendo con particolare virulenza e volgarità la vice sindaco Ester D’Afflitto. “La rete si è ormai ridotta”, ha dichiarato Di Maria “ad ospitare vigliacchi e perversi che si scatenano soprattutto contro le donne, in questo caso contro Ester D’Afflitto nell’ambito di una variante della violenza di genere di cui sono purtroppo piene le cronache. Chi sta inondando i terminali e le piattaforme dell’universo della comunicazione di massa con vignette e messaggi contro la D’Afflitto non sta affatto esercitando la legittima libertà di critica nei confronti dei rappresentanti delle Istituzioni elettive, compresa quella di ... anteprima24

