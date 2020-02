STAR TREK: PICARD - Recensione 1x02 "Maps and Legends" (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Dopo un prologo scoppiettante, fra nostalgia e nuovi orizzonti, STAR TREK: PICARD continua nella sua migliore maniera, aggiungendo un po' più di mistero alla trama, senza sminuire quanto già fatto. "Maps and Legends" (titolo che fa' riferimento a una raccolta di racconti scritti da Michael Chabon, showrunner della prima stagione della serie) prosegue la vicenda vista nel prologo, facendo presagire intrighi più complessi del previsto e un decisivo cambio di rotta per il nostro protagonista. Con la direzione ancora nelle mani di Hanelle M. Culpepper e sceneggiatura di Akiva Goldsman e Michael Chabon, l'episodio mostra PICARD respinto dalla Flotta Stellare e costretto a rivolgersi a persone esterne nella sua personale ricerca e Soji alle prese con la sua vita nel sito di reclamazione.-L'attacco: L'episodio si apre con un flashback interessantissimo, ambientato al bacino spaziale ... lostinaflashforward

h__cabral : @AlvisiConci C’è sempre Netflix o Prime. Ci sono delle ottime serie. Io mi sono guardato i primi due episodi della… - SalvoMacca : @normanlrockwell Ma l’altro chi è? Data di Star Trek? - ViktorKalmar1 : Star Trek Online Discovery Starter Bundle key #giveaways 53746172205472656b204f6e6c696e6520446973636f7665727920537… -