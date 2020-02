Si è suicidato il vigile insultato sui social per aver parcheggiato l’auto in un posto per disabili (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Gli insulti social, la gogna mediatica e le scuse che sembrano non esser bastate. Per questi motivi Gian Marco Lorito, il vigile Palazzolo sull’Oglio (in provincia di Brescia) che era stato accusato e offeso per aver parcheggiato la propria auto in un posto riservato ai disabili, non ha retto alle pressioni e a tutto quello che gli è piovuto addosso da quel 25 gennaio scorso. Lui, figlio di carabiniere e agente della Polizia Locale, ha deciso di togliersi la vita con la sua pistola di ordinanza. A dare la notizia della sua morte è stata la sua ex compagna. LEGGI ANCHE > Dietro l’omicidio di Fabio Piscitelli ci sarebbe un credito da 50 milioni di euro La foto della sua automobile di ordinanza era stata immortalata all’esterno dell’Università di Bergamo. La vettura era stata parcheggiata in un posto riservato ai disabili e sui social la denuncia era arrivata con lo ... giornalettismo

suicidato vigile Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : suicidato vigile