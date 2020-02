Scaletta seconda serata Sanremo: ospiti e cantanti del 5 febbraio (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Scaletta Festival di Sanremo 5 febbraio: chi sono i cantanti che si esibiranno stasera Questa sera, mercoledì 5 febbraio, andrà in onda la seconda serata di Sanremo 2020. La Scaletta prevede l’esibizione di altri dodici dei ventiquattro Campioni in gara. I cantanti della seconda serata di Sanremo sono Junior Cally, il rapper che è stato al centro delle polemiche nelle scorse settimane, Elettra Lamborghini, Enrico Nigiotti, Francesco Gabbani, Levante, Michele Zarrillo, Paolo Jannacci, Piero Pelù, I Pinguini Tattici Nucleri, Rancore e Tosca. Direttamente da Amici di Maria De Filippi canterà in gara a Sanremo 2020 Giordana Angi. Tra le Nuove Proposte, invece, si esibiranno Fasma, Gabriella Martinelli e Lula, Marco Sentieri e Matteo Faustini. Un’altra puntata di Sanremo, presentata da Amadeus, ricca di musica e di grandi nomi del panorama musicale andrà in onda questa sera, dopo ... lanostratv

