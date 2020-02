Sanremo 2020: tutto quello che c’è da sapere sulla seconda serata (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Il settantesimo Festival di Sanremo marcia verso la seconda serata oggi 5 febbraio, con la seconda manche della gara dei Big e le altre due sfide delle Nuove proposte. Dalle 20.30 su Rai1 e in eurovisione, Amadeus tornerà sul palco dell’Ariston affiancato stavolta dalle giornaliste del Tg1 Emma D’Aquino e Laura Chimenti e dalla showgirl Sabrina Salerno. Tra gli ospiti principali della serata Zucchero e Gigi D’Alessio. La scaletta della seconda serata I Big (Campioni) Nella seconda serata del festival, i campioni in gara si esibiranno in questo ordine: Piero Pelù – GiganteElettra Lamborghini – Musica (e il resto scompare) Enrico Nigiotti – Baciami adesso Levante – Tiki bom bom Pinguini Tattici Nucleari – Ringo Starr Tosca – Ho amato tutto Francesco Gabbani – Viceversa Paolo Jannacci – Voglio parlarti adesso ... open.online

rulajebreal : Ringrazio di cuore gli autori RAI Sergio Rubino e @giorgiocappozzo , la collega @stanzaselvaggia & Mirella Mastro… - stanzaselvaggia : Il testo del monologo di @rulajebreal : - HuffPostItalia : Sanremo 2020, il monologo di Rula Jebreal: 'Brutalizzata e stuprata, mia madre si è voluta liberare del suo corpo' -