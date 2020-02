Sanremo 2020, chi è Leo Gassmann: la carriera del figlio di Alessandro (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Leo Gassmann, nipote di Vittorio Gassmann e figlio di Alessandro, è salito ieri sera sul palco del teatro Ariston (che ha sempre sognato). Un’emozione unica, la sua prima volta a Sanremo ad appena 21 anni. Il suo brano, «Vai bene così», è stato un successo: piaciuto al pubblico e alla giuria demoscopica, preferito a quello dell’altro concorrente in gara, Fadi, gli ha consentito di andare direttamente alla semifinale delle Nuove proposte prevista per venerdì 7 febbraio. La passione per la musica Nato a Roma il 22 novembre 1998, ha già preso parte a X Factor 12: era il 2018 e gareggiava nel team di Mara Maionchi. Un cognome importante il suo, col rischio di essere etichettato come «figlio di», nonostante i sacrifici, la gavetta e il talento innato: «Ringrazio papà perché è rimasto fuori dai miei progetti, così li sto realizzando con le mie forze e con i tempi giusti» ha ... open.online

