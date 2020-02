Peter Jackson | il nuovo documentario del regista de Il Signore degli Anelli (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Arriverà finalmente anche in Italia They Shall not Grow Old, stupendo documentario prodotto e diretto da Peter Jackson (Il Signore degli Anelli, Lo Hobbit), presentato ormai due anni fa alla Festa del Cinema di Roma. Il film, già arrivato in sala in altre nazioni, ha incassato 21 milioni di dollari in tutto il mondo. Sarà … L'articolo Peter Jackson il nuovo documentario del regista de Il Signore degli Anelli proviene da www.meteoweek.com. meteoweek

cinemaniaco_fb : ?????????????? They Shall Not Grow Old: il documentario di Peter Jackson a marzo nelle sale italiane… - badtasteit : #TheyShallnotGrowOld: il film di Peter Jackson arriva nei cinema italiani -