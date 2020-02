Ostia, Pd: i due balordi fuori controllo vanno consegnati a giustizia (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Roma – “Due balordi fuori controllo. È quanto emerso in queste ore a Ostia, dove un ragazzo e’ stato ferito da un colpo di pistola in seguito a una discussione stradale. Un episodio imperdonabile, che speriamo possa essere adeguatamente punito. Esprimiamo massima vicinanza a questo giovane e confidiamo che chi ha sparato venga presto assicurato alla giustizia”. Lo dichiara in una nota il gruppo capitolino del Pd. L'articolo Ostia, Pd: i due balordi fuori controllo vanno consegnati a giustizia proviene da RomaDailyNews. romadailynews

CorriereCitta : Ostia, pedone litiga con due persone a bordo di uno scooter mentre attraversa la strada: ferito con un colpo di pis… - Frances61084111 : RT @ilmessaggeroit: Ostia, pedone non rispetta la precedenza: due su uno scooter gli sparano - Nanoalto : RT @ilmessaggeroit: Ostia, pedone non rispetta la precedenza: due su uno scooter gli sparano -