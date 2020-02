Morto Kirk Douglas: era il più anziano premio Oscar vivente (Di giovedì 6 febbraio 2020) Il mondo del cinema dice addio a Kirk Duglas, attore e produttore cinematografico statunitense Morto all’età di 103 anni. Padre di Michael e Joel era il più anziano interprete maschile premio Oscar ancora vivente. notizie

