Mirko Manola fratello Diletta Leotta: “Lei è obiettivamente brava” (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Questo articolo Mirko Manola fratello Diletta Leotta: “Lei è obiettivamente brava” è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Mirko Manola è il fratello di Diletta Leotta e a Storie Italiane ha voluto commentare il monologo della conduttrice a Sanremo: ecco cosa ha detto. Il monologo di Diletta Leotta sulla bellezza ha diviso il pubblico, non tutti hanno capito il messaggio della conduttrice e c’è chi, come Selvaggia Lucarelli, non ha perso occasione per alzare … youmovies

gossipblogit : Mirko Manola: chi è il fratello di Diletta Leotta - zazoomblog : Festival di Sanremo il fratello di Diletta Leotta Mirko Manola: “Mia sorella non è rifatta” - #Festival #Sanremo… - EnDora11125125 : @CandidaMorvillo Ha avuto tanto lavoro da fare,il. buon Mirko Manola -