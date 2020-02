M5s torna in piazza per difendere il taglio dei vitalizi (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Il Movimento 5 stelle scende in piazza a difesa della storica battaglia contro i vitalizi. E torna a chiedere la modifica della commissione del Senato - giudicata 'parziale' e non super partes - che dovrà decidere sui circa 700 ricorsi di ex parlamentari contro il taglio ai vitalizi, subito a seguito di una delibera, stessa delibera approvata in precedenza dalla Camera. I pentastellati chiamano a raccolta i cittadini sabato 15 febbraio, per una manifestazione a Roma contro "la casta e i privilegi". Il capo reggente Vito Crimi sottolinea: "Non possiamo tornare al Medioevo dei partiti". Lo scontro sulla commissione Contenziosi Intanto non si placa la polemica contro i componenti della commissione Contenziosi, con il Senato costretto nuovamente ad intervenire, ribadendo e assicurando l'autonomia dell'organismo. Ma i 5 stelle non mollano, e tornano alla carica: "La vicenda dei ... agi

