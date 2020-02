M5S di piazza e di governo. La partita di Di Maio riparte da vitalizi e risparmi (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Luigi Di Maio vuol rientrare in partita portando in piazza una battaglia identitaria, come quella del taglio dei vitalizi. Da qui il Movimento vuol ripartire. Dalle origini e anche dall’inchiesta sulle banche, scegliendo come presidente di commissione Carla Ruocco.L’appuntamento più importante sarà comunque quello del 15 febbraio. Data annunciata ieri da Paola Taverna, facilitatrice M5S per l’attivismo locale, ma su cui oggi l’ex capo politico è subito saltato sopra. In un clima di tutti contro tutti, per il ministro degli Esteri potrebbe essere l’occasione per preparare il suo cammino verso gli Stati generali. che serviranno a riorganizzare un partito in stato confusionale.Di certo la manifestazione convocata per difendere il taglio dei vitalizi ha per obiettivo quello di ricompattare un Movimento che cerca nuovo slancio ... huffingtonpost

M5S_Senato : Il #15febbraio scendiamo in piazza per fermarli. La casta si vuole tenere i vitalizi e le poltrone. Fermiamo l’enn… - PaolaTavernaM5S : A un cittadino italiano servono almeno 40 anni di contributi per andare in pensione. A qualcun altro un solo giorno… - Agenzia_Ansa : #DiMaio attacca: 'Vogliono cancellare leggi #M5s, il 15 febbraio in piazza' #ANSA -