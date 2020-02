Lg oled 8K da 88 pollici: bello ma per pochi (Di mercoledì 5 febbraio 2020) È un po’ una prova di muscoli e un po’ un esercizio di stile, in entrambi i casi se l’obiettivo era quello di sorprendere, l’operazione è riuscita perfettamente. Il nuovo televisore 88Z9 della serie premium Lg Signature non passa di certo inosservato. Il primo oled al mondo con risoluzione 8K è infatti enorme: i suoi 88 pollici che corrispondono a 2,23 metri di diagonale sono una superficie più che adeguata a mandare in soffitta l’esperienza della sala cinematografica. Chi può permettersi di scegliere e acquistare questo televisore potrà infatti assicurarsi un’esperienza visiva molto simile a quella del cinema. Il merito non è solo delle imponenti dimensioni ma anche della risoluzione a disposizione. Il pannello oled ultra hd 8K (7680 x 4320) con 33 milioni di pixel auto-illuminanti, equivalenti a 16 volte il numero di pixel di un tv full hd e a 4 volte quelli di un tv uhd, è un ... wired

