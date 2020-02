L’ex sardina Stephen Ogongo fa un’incredibile rivelazione sul movimento (Di mercoledì 5 febbraio 2020) L’ex sardina Stephen Ogongo ha fatto una dichiarazione incredibile per quanto riguarda il movimento di sinistra Stephen Ogongo, così si chiama un’ex sardina, che ha accusato il movimento con delle dichiarazioni a sorpresa che comunque ha tenuto a precisare nel proprio significato. Il movimento, appunto, per l’uomo sarebbe manovrato: “Se per sardine intende il prodotto … L'articolo L’ex sardina Stephen Ogongo fa un’incredibile rivelazione sul movimento proviene da www.inews24.it. inews24

Corriere : L’ex sardina Ogongo: «Sono manovrate, adesso andrà meno gente in piazza» - Corriere : L’ex sardina Ogongo: «Sono manovrate, in piazza andrà meno gente» - 48OreNews : RT @Corriere: L’ex sardina Ogongo: «Sono manovrate, adesso andrà meno gente in piazza» -