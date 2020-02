Le scale di Sanremo continuano a mietere vittime: stasera tocca a Sabrina Salerno (Di giovedì 6 febbraio 2020) Le scale del Teatro Ariston sono tra le più temute del mondo dello spettacolo, tanto che è diventato un classico tormentone dei cantanti e degli ospiti dietro le quinte. E anche quest’anno almeno una vittima a sera è stata fatta: dopo la scivolata di Albano la prima sera, stavolta è toccato a Sabrina Salerno. Le scale di Sanremo continuano a mietere vittime: stasera tocca a Sabrina Salerno LEGGI ANCHE> Al Bano e Romina a Sanremo 2020 scatenano il pubblico, ma lui quasi scivola sulle scale VIDEO Sabrina Salerno arriva con un abito nero e un vertiginoso spacco, che mostrano dei tacchi altrettanto vertiginosi. La cantante infatti si muove con cautela, ma appena comincia a scendere le scale un’ombra le attraversa il volto: il terrore della caduta o della scivolata è presente, incombe. Tanto che Sabrina allarga le braccia, per darsi equilibrio. Pericolo scampato, per poco ... giornalettismo

simone_paciello : Solo a me viene l’ansia ogni volta che un cantante scende le scale di Sanremo? #Sanremo2020 - trashuniversale : Vado a dormire pensando a questo. Per me Sanremo finisce qui. Delusissimo da tutto #sanremo2020 #sanremo70… - Emilia91591710 : Avere un soffio al cuore ogni volta che un cantante scende le scale di Sanremo sperando non si accoppotti. #Sanremo20 -