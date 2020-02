Guido Roberto Vitale, un maestro in lotta contro le tre bestie della democrazia (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Quando l’Italia del maestro Manzi leggeva la Gazzetta dello Sport per familiarizzare con la lingua italiana, Guido Roberto Vitale leggeva il Financial Times. Laureato brillantemente in economia – senza lode perché il barone di turno scoprì di non essere citato nella tesi sulle operazioni di mercato ilfoglio

lbianchetti : RT @beniapiccone: Quando l'Italia del maestro #Manzi leggeva la @Gazzetta_it per familiarizzare con la lingua italiana, Guido Roberto Vital… - lucianocapone : RT @beniapiccone: Quando l'Italia del maestro #Manzi leggeva la @Gazzetta_it per familiarizzare con la lingua italiana, Guido Roberto Vital… - beniapiccone : Quando l'Italia del maestro #Manzi leggeva la @Gazzetta_it per familiarizzare con la lingua italiana, Guido Roberto… -