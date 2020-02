Gessica Notaro contro Junior Cally: “lui la maschera per idolatrare la violenza, io per difendermi” (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Poche ore dopo la sua esibizione sul palco di Sanremo, Gessica Notaro in conferenza stampa ha risposto alle domande dei giornalisti. E si è parlato chiaramente, non solo della sua canzone, dell’esibizione e del messaggio che lei e Antonio Maggio hanno voluto lanciare, ma anche della polemica intorno alla presenza di Junior Cally sullo stesso palco. A molti non è andata giù la decisione di Amadeus di “convocare” Junior Cally nonostante alcuni testi scritti qualche tempo fa, molto crudi e anche molto violenti. E Gessica Notaro, che ha provato sulla sua pelle i segni della violenza dell’uomo, non poteva quindi non dire la sua. Le parole della Notaro in conferenza stampa pochi minuti fa: “Io e Junior Cally una cosa in comune l’abbiamo: la maschera. Lui per idolatrare la violenza e fare show, io per difendermi dalla violenza subita Si ... ultimenotizieflash

