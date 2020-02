È morto Gene Reynolds | co-creatore di M*A*S*H | aveva 96 anni

Gene Reynolds : morto a 96 anni il co-creatore di M.A.S.H. : Il Sindacato dei Registi Americani ha annunciato la morte di Gene Reynolds, ex presidente dell'organizzazione e co-creatore di M.A.S.H.. Gene Reynolds, creatore della serie M.A.S.H., è morto nella giornata di lunedì a Burbank, in California, all'età di 96 anni. Ad annunciare la triste notizia è stato il Sindacato dei Registi americani di cui lo sceneggiatore, regista e produttore è stato presidente per quattro anni a partire dal 1993. Gene ...

Migliaccio - morto nutrizionista dei Vip/ Da Fiorello alla Balivo 'uomo generoso e…' : morto il nutrizionista Migliaccio, amato dalle star: il cordoglio dei Vip sui social, da Fiorello a Caterina Balivo passando per la Palombelli.

Soleimani - spunta il video del blitz americano : ecco come è morto il generale iraniano : Ci sono certe bufale che nascono per caso. Un errore, che si moltiplica, si moltiplica e si replica. Quando parliamo di viralità, non a caso facciamo riferimento al concetto di virus. Non esiste un metodo per sconfiggere un herpes: puoi solo limitarne la sua comparsa sapendo che riapparirà in nuove forme. La nostra storia parte solo in apparenza da La7, dove, su una pagina ora rimossa, ma archiviata qui, della trasmissione Atlantide viene ...

Ari Behn - morto suicida l'ex genero del re di Norvegia : nel 2007 accusò Kevin Spacey di molestie : È morto suicida a 47 anni Ari Behn, scrittore ed ex genero del re di Norvegia. Lo rende noto il suo portavoce, citato dai media internazionali. Autore di numerosi romanzi e opere teatrali,...

morto Piero Terracina - Ministro Franceschini : “Ha raccontato a intere generazioni gli orrori del nazifascismo” : “Esprimo profondo cordoglio e vicinanza alla comunità ebraica per la scomparsa di Piero Terracina. Con la sua voce e il suo impegno civile ha raccontato a intere generazioni gli orrori del nazifascismo“: lo dichiara il Ministro della Cultura Dario Franceschini. “Una testimonianza fondamentale e preziosa che ha cambiato la vita di molti ragazzi e che deve continuare a restare viva come antidoto a ogni forma di ...

morto Gianni Maselli - addio allo storico Dj che ha fatto ballare generazioni di giovani : Gianni Maselli si è spento nelle scorse ore all'età di 61 anni a Bologna. Tanti i messaggi di cordoglio di chi lo aveva conosciuto pioniere della musica disco afro e funky e di chi lo ricorda nelle sue tante esibizioni in console quando faceva ballare i giovani nei locali storici come il Cocoricò di Riccione.Continua a leggere