Crac Mercatone Uno, tutti assolti in Tribunale: il fatto non sussiste (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Il Tribunale di Bologna ha assolto tutti gli imputati nel processo per bancarotta fraudolenta intentato dalla procura del capoluogo emiliano dopo il Crac di Mercatone Uno. A giudizio con rito abbreviato c'erano sei dirigenti del gruppo a cui era contestato il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione. fanpage

MediasetTgcom24 : Crac Mercatone Uno, 'il fatto non sussiste': tutti assolti a Bologna #MercatoneUno - Notiziedi_it : Crac Mercatone Uno, tutti assolti – Ultima Ora - corrierebologna : #bologna Crac Mercatone Uno, 'il fatto non sussiste': tutti assolti i sei imputati -