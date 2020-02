Coronavirus, il Partito Comunista della Cina ammette gli errori: a pagare sono però i funzionari locali (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Il Partito Comunista della Cina adotta il pugno duro per ripulirsi la faccia dopo le polemiche dell'opinione pubblica per il ritardo con cui è stata gestita l'emergenza Coronavirus. Oltre 400 funzionari locali cinesi sono stati rimossi o puniti "per la cattiva gestione dell'epidemia": è quanto ripor liberoquotidiano

bambinogesu : #Coronavirus Alcuni utili consigli sul virus partito dalla Cina da parte degli esperti del nostro ospedale.… - Capezzone : #coronavirus, il professor Marsonet spiega su @atlanticomag che si fa strada in Cina la sfiducia nel partito, con e… - 75Ginny : RT @lanuovaBQ: ++ IL #CORONAVIRUS? UN'EPIDEMIA GRAZIE AL PARTITO COMUNISTA CINESE ++ ?? Su quante altre cose ci stanno #MENTENDO i funzion… -