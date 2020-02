Code Vein ha venduto oltre 1 milione di copie in tutto il mondo (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Il gioco di ruolo di Bandai Namco, Code Vein, ha venduto oltre 1 milione di copie in tutto il mondo.Sul profilo Twitter del gioco, l'account pubblica "carissimi Revenants, grazie per aver reso Code Vein un successo!"Nonostante le critiche mosse a Code Vein, sembra che il gioco abbia trovato il suo pubblico grazie, soprattutto, al suo stile anime. Leggi altro... eurogamer

