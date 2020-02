Cliff Bleszinski torna a parlare di LawBreakers e del perché, secondo lui, non ha avuto il successo sperato (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Cliff Bleszinski ha raggiunto il successo grazie al franchise di Gears of War, ma il suo primo gioco dopo aver lasciato lo studio, ovvero lo sparatutto a squadre LawBreakers, non è stato un successo. Quel gioco, lo sviluppatore Boss Key ed il successivo titolo Battle Royale Radical Heights, non sono riusciti a trovare un pubblico di giocatori. In seguito al tracollo, CliffyB ha deciso di dare l'addio al mondo dei videogiochi.Bleszinski ora sta prendendo tempo per riflettere. In post su Instagram ha dichiarato di aver pensato a cosa avrebbe potuto fare di diverso con Boss Key, giungendo alla conclusione che LawBreakers era "dannatamente politicizzato per avere successo". "Il motivo per cui LawBreakers non ha avuto successo è stato il fatto di spingere le mie personali convinzioni politiche in un mondo sempre più diviso. Invece di parlare del gioco, la gente si è focalizzata su ciò che ... eurogamer

