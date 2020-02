Bper: in 2019 utile netto a 379,6 mln, dividendo sale a 14 cents (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Roma, 5 feb. (Adnkronos) – Bper ha chiuso il 2019 con un utile netto dell’esercizio pari a 379,6 milioni di euro, un dato questo non direttamente confrontabile con il risultato dell’anno precedente, pari a 402 mln che includeva utili non ricorrenti realizzati su titoli di debito, in considerazione del diverso perimetro del Gruppo e della presenza di rilevanti componenti straordinarie. Lo rende noto il Cda di Bper Banca in un comunicato dopo che ha esaminato e approvato i risultati individuali della Banca e consolidati di gruppo al 31 dicembre 2019. Il Cda ha proposto un dividendo cash di 14 cents di euro per azione, in crescita rispetto ai 13 cents nel 2018, confermando il trend di costante crescita della remunerazione degli azionisti nel tempo.Nel secondo semestre si segnalano, in particolare: gli oneri non ricorrenti relativi alla manovra del personale pari a ... calcioweb.eu

