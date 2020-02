Basket, Miwa Energia: allenamenti intensi in vista di Potenza (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoSettimana di lavoro intensa quella che porterà i ragazzi della Miwa Energia Cestistica Benevento, allenata da Coach Bruno Annecchiarico, all’ostico match contro BasilicataSport Potenza. Campo regolarmente per Carmine Moccia che dopo due turni di stop sarà a pieno servizio della squadra e roster che può definirsi al completo. Unica pecca, il giovane Salerno è ancora ai box ed è a lavoro con lo staff medico del team per risolvere quanto prima e poter dare il suo prezioso contributo. Potenza è una squadra forte, ben allestita ma con problemi di discontinuità. Costruita per ambire al vertice si ritrova a 14 punti dal primo posto e ben 8 dal secondo, frutto delle sei sconfitte collezionate finora. Un’attenzione speciale da parte della difesa sannita sarà di certo per la guardia Milo Bacchini, finora 268 punti in campionato ed autore di una ottima prestazione anche ... anteprima24

Basket Miwa Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Basket Miwa