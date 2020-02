Virus Cina: Zaia, 'Non abbiamo certezza che un soggetto asintomatico non possa svilupparlo' (Di martedì 4 febbraio 2020) Venezia, 4 feb. (Adnkronos) - Perché 4 regioni chiedono l'isolamento per gli alunni di rientro dalla Cina? “Il tema ci viene posto dalle famiglie e il quesito che abbiamo posto al ministero è: il bimbo che arriva dalle zone infette della Cina, cinese o italiano che sia, se asintomatico può entrare t liberoquotidiano

Adnkronos : #Virus, virologa #Spallanzani: 'La Cina lo ha isolato ma non distribuito' - LegaSalvini : I GOVERNATORI DELLA LEGA CHIEDONO IL PERIODO DI ISOLAMENTO PER CHI RIENTRA DALLA CINA - ilfoglio_it : Il pasticcio del #coronavirus. Il governo ha isolato Di Maio sulla questione voli da e per la Cina. Il primo danno… -