Spazio: primi dati dal telescopio Mini-Euso attivato da Luca Parmitano (Di martedì 4 febbraio 2020) L’esperimento spaziale Mini-Euso, lanciato nell’agosto 2019 e attivato a bordo della Stazione Spaziale Internazionale dall’astronauta dell’ESA Luca Parmitano a inizio ottobre, ha raccolto i suoi primi dati: lo rende noto l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare. Tra i dati spicca l’osservazione di vari ELVES, (Emission of Light and Very low frequency perturbations due to Electromagnetic pulse Sources), una classe di fulMini nell’alta atmosfera. Si ritiene che una scarica temporalesca a circa 20 km di altezza produca un’onda elettromagnetica che si propaga verso l’alto e raggiunge la ionosfera, a 100 km di altezza, eccitandone le molecole di azoto. L’interazione tra l’onda sferica e lo strato piano della ionosfera produce una serie di anelli che possono espandersi sino a raggiungere dimensioni di varie centinaia di chilometri. Oltre alle grandi dimensioni, l’evento è ... meteoweb.eu

