Solot, tutto pronto per il terzo appuntamento di “Obiettivo T” (Di martedì 4 febbraio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Venerdì 7 febbraio, alle ore 20.30, presso il Nuovo Teatro Mulino Pacifico, si terrà il terzo appuntamento di “Obiettivo T”, la storica rassegna teatrale promossa dalla Solot Compagnia Stabile di Benevento. “Il motore di Roselena”, questo lo spettacolo in programma, nato da un’idea di Gea Martire che ne è la protagonista, drammaturgia di Antonio Pascale. Dalle note di regia: “Storia in forma monologata dell’emancipazione di Roselena, nata e cresciuta dietro al Vesuvio. Il tono è tragicomico, come lei. Roselena è infiammata da una grande passione per le macchine. Una donna! C’è chi si sogna in abito da sposa, chi in tailleur manageriale, lei in tuta da pilota. L’importante nella vita è avere un motore e lei ce l’ha in testa come un chiodo fisso. Fin da piccola. Con molta meraviglia la madre si rende conto che il rumore dei motori delle ... anteprima24

