Sicilia: nave carica di grano a Pozzallo, Corrao (M5S) ‘controlli a tappeto e stop importazioni’ (2) (Di martedì 4 febbraio 2020) (Adnkronos) – Corrao sottolinea ancora una volta come “lo stop dell’importazione nelle regioni produttrici è l’unica soluzione”. E aggiunge: “Rimaniamo in attesa di un intervento per rafforzare i controlli negli altri porti europei, dove entra merce scadente che poi arriva fino in Sicilia. Abbiamo bisogno poi di nuclei di controllo a tappeto e a campione di ultimissima generazione tecnologica nei porti e nei punti nevralgici di passaggio delle derrate alimentari. Tutto ciò per una tutela vera della salute e pubblica e dei nostri posti di lavoro nel settore agricolo”. L'articolo Sicilia: nave carica di grano a Pozzallo, Corrao (M5S) ‘controlli a tappeto e stop importazioni’ (2) CalcioWeb. calcioweb.eu

